التعليم العالي: 797 طالبًا تخلفوا عن التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل ومحمد نصار:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات وذلك بالنسبة للشعب الثلاث "علمي علوم - علمي رياضة - أدبي".
وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد الطلاب المتخلفين عن التقدم للمرحلة الأولى بلغ 797 طالبًا وطالبة، من بينهم 46 طالبًا وطالبة لشعبة العلمي "علوم - رياضة" و751 طالبًا وطالبة بالنسبة للشعبة الأدبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي منذ قليل.
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