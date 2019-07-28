التعليم العالي: 797 طالبًا تخلفوا عن التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل ومحمد نصار:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات وذلك بالنسبة للشعب الثلاث "علمي علوم - علمي رياضة - أدبي".

وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد الطلاب المتخلفين عن التقدم للمرحلة الأولى بلغ 797 طالبًا وطالبة، من بينهم 46 طالبًا وطالبة لشعبة العلمي "علوم - رياضة" و751 طالبًا وطالبة بالنسبة للشعبة الأدبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي منذ قليل.