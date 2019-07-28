التربية والتعليم بجنوب سيناء تتلقى طلبات الترشح للوظائف الإشرافية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه جرى فتح باب التقديم للوظائف الإشرافية بالمسابقة العامة رقم (1) لسنة 2019، لشغل عدد من الوظائف الإشرافية الشاغرة طبقا للقانون (155) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (428) لسنة 2013.

وأكد أن جميع الطلبات تقدم باسم وكيل الوزارة، اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتي موعد غايته 8 أغسطس المقبل.

لافتًا إلى أن هذه الوظائف هي مدير إدارة تعليمية بإدارات"طور سيناء، رأس سدر، دهب" ووكيل إدارة لإدارة نويبع التعليمية، وموجه عام (مادة أو نشاط) وموجه أول (مادة أو نشاط) وموجه (مادة أو نشاط) ومدير ووكيل مدرسة رسمية ولغات.