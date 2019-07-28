مطاردات عسكرية لفلول "داعش" في صحراء أنبار العراق

أعلن قائم مقام قضاء الرطبة بغربي العراق، عماد الدليمي، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية لمطاردة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء جنوب القضاءبمحافظة الأنبار.
وقال الدليمي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "انطلقت عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش في صحراء جنوب الرطبة (٣١٠ كم غرب الرمادي) بقيادة فرقة المشاة الأولى وبمساندة طيران الجيش والحشد العشائري، وتم تدمير مواقع لداعش يستخدمونها كمخابئ في الصحراء، مؤكدا أن العمليات مازالت مستمرة".
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