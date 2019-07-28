سيناتور يهودي يهاجم "ترامب" بسبب سياسته المؤيدة لإسرائيل

هاجم المرشح اليهودى الديمقراطى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بيرنى ساندرز، إدارة ترامب، وانتقد بشدة موقف الرئيس المتعاطف تجاه إسرائيل، وأعلن أنه في حال انتخابه سيستخدم أموال المساعدة الأمريكية لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياستها بشأن القضية الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن السيناتور اليهودى قال في "البودكاست" إنه: "لا يمكن أن تكون سياستنا موالية دائمًالإسرائيل، ينبغى أن تكون مؤيدة للإقليم بأكمله، وتتيح لنا التعامل مع الأشخاص كافة، ومع كل دول منطقة الشرق الأوسط".
وأشارت الصحيفة إلى اعتراض السيناتور على قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، لاعتقاده بأن ذلك يهدد مفاوضات السلام المستقبلية مع الفلسطينيين.
أكد السيناتور اليهودى استخدام أموال المساعداتالأمريكية التى ترسلها كل سنة إلى إسرائيل كوسيلة ضغط قوية عليها إلى أن يتغير موقفها بشأن ما تنتهجه تجاه القضية الفلسطينية.
لمحت الصحيفة بأن السيناتور اليهودى يؤمن بأن من حق إسرائيل أن تعيش في أمان، ولكنه يحمل بعض التحفظات تجاه الطريقة التى يدير بها نتياهو الدولة في السنوات الأخيرة، ويعتقد أن نتياهو هو المسبب الرئيسي للتوتر الناشئ بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفًا أن ما حدث في السنوات الأخيرة في عهد نتياهو، أنشأ حكومة يمينية متطرفة ذات توجهات عنصرية.
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