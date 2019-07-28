إسرائيل تدمر السياحة قرب الموقع الأثري بشمال نابلس

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جزءا من مشروع سياحي، قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد

عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، ودمرت جزءا من مشروع سياحي، يهدف إلى إعادة تأهيل ساحة البيدر قرب الموقع الأثري، الذي يقع في مناطق مصنفة "ب".وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت ما أنجز من المشروع الممول من قبل التعاون البلجيكي، بإدارة صندوق تطوير البلديات واللجان الوزارية المختصة.