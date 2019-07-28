إسرائيل تدمر السياحة قرب الموقع الأثري بشمال نابلس

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جزءا من مشروع سياحي، قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد
وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت ما أنجز من المشروع الممول من قبل التعاون البلجيكي، بإدارة صندوق تطوير البلديات واللجان الوزارية المختصة.
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