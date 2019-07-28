رئيس كوريا الجنوبية يلغي أجازته بسبب استفزاز الشمال وقيود التصدير اليابانية

أوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الأحد، أن الرئيس مون جيه-إن قرر إلغاء أجازته الصيفية التي كان من المقرر أن يقضيها في الفترة من 29 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل.
وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن هذه هي
وقال مسؤول في المكتب الرئاسي اليوم للصحفيين عبر رسالة نصية، إن الرئيس مون سيلغي الأجازة الصيفية وسيعمل في مكتبه كالعادة.
وأشارت (يونهاب) إلى أنه يبدو أن قرار الرئيس مون لإلغاء الأجازة الصيفية جاء بسبب القضايا المتراكمة داخليا وخارجيا مثل قيود التصدير اليابانية واستفزاز كوريا الشمالية الصاروخي البالستي واختراق روسيا للمجال الجوي الكوري الجنوبي.
ومن المتوقع أن يركز الرئيس مون جهوده على وضع التدابير للقضايا في الأسبوع المقبل، بدلا من قضاء الأجازة الصيفية.
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