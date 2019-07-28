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إيران تؤکد استمرار العمل في مفاعل اراك للماء الثقیل

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أکد رئيس منظمة الطاقة النوویة الإيرانية علي أکبر صالحي، استمرار عمل مفاعل "أراك" للماء الثقيل.


وأوردت وكالة أنباء إسنا الإيرانية، اليوم الأحد، عن صالحي قوله - إن النشاطات النووية الإيرانية مستمرة من أجل تولید

الطاقة النووية.
وتابع صالحي، أن أعداء طهران يعلمون جيدا أننا نمتلك العلوم والقدرات لإنتاج الطاقة النووية وإننا لا نرید إنتاج الأسلحة النووية.
 
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