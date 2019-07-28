إيران تؤکد استمرار العمل في مفاعل اراك للماء الثقیل

أکد رئيس منظمة الطاقة النوویة الإيرانية علي أکبر صالحي، استمرار عمل مفاعل "أراك" للماء الثقيل.
الطاقة النووية.
وأوردت وكالة أنباء إسنا الإيرانية، اليوم الأحد، عن صالحي قوله - إن النشاطات النووية الإيرانية مستمرة من أجل تولید
وتابع صالحي، أن أعداء طهران يعلمون جيدا أننا نمتلك العلوم والقدرات لإنتاج الطاقة النووية وإننا لا نرید إنتاج الأسلحة النووية.
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