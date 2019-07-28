الجوازات السعودية تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات مختلفة

وفرت المديرية العامة للجوازات، ممثلة فى معهد الجوازات عددًا من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من 10 لغات مختلفة كاللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات

في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ،وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسية.

حسب وكالة الأنباء السعودية، سخرت المديرية العامة للجوازات هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع الحجاج، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.