يشرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على الاستعراض العسكري البحري الرئيسي الجاري بمدينة سان بطرسبورج الروسية.
ويشارك بوتين في المراسم الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الروسي الذي تحتفل البلاد هذا العام بالذكرى الـ323لتأسيسه.
ومر بوتين على متن قارب بالخط الأمامي للسفن العسكرية المشاركة في الاستعراض في مياه الخليج الفنلندي وبالقرب من مدينة كرونشتادت.
وأعلن بوتين أثناء كلمة ألقاها أثناء الاستعراض عن استعداد الأسطول الروسي لردع أي عدو.
وقال: "يضمن أسطولنا البحري بشكل ثابت أمن بلادنا ومصالحها الوطنية، وهو قادر على صد أي عدو كان".
وأضاف: "سنقوم في المستقبل ببناء أسطول نادر من حيث قدراته. وهذا هو أسطول الدولة القوية ذات السيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين في استعراض عسكري بحري : "أسطولنا قادر على صد أي عدو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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