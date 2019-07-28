الحيض لا يفسد الحج

تلح حاجة النساء في مثل هذا الأيام أن تعرف عن دينها ما شرعه الله لها في نسك كالحج ،حتي يتثني لها القدوم إليه بأريحية وبدون تضارب في المعلومات التي نشأت عليها بعضهن أن بالحج ما يفسده كالحيض، فالحيض لا يفسد حجا بل للمفسدات أفعال واقوال لا هيئة خلقت خليها النساء وقدر الله لهن أن تحملن طمثا أو نفلسا ، فتلك الاشياء لا دخل فيها ببشر وانما هي لحكمة يختص بها الخالق .

يقول ابن الباز رحمة الله في أحد المراجع التي تخص المرأة والحج أن من أتاها الحيض وهي بالحج أن حجها صحيح، و لا يبطل حجها، وهكذا لو ولدت في عرفات تكمل حجها وحتي لو أنها نفساء، لا يقطع الحج بل تذكر الله وتلبي مع المسلمين في عرفات، وتثني عليه وترفع يديها في الدعاء مع المسلمين في عرفات وفي المزدلفة في الطريق تلبي وتذكر الله وأخذ في ذلك الحصول مثلا لحديث الرسول " قال لـعائشة لما حاضت عند قربها من دخول مكة قبل الحج وذهبت إلى عرفات وهي حائض، قال لها النبي ﷺ: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فأمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج إلا

الطواف وهي حائض.وهذا ما مرت به أسماء بنت عميس زوجة الصديق أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في الميقات، وأمرها النبي ﷺ أن تحرم كما يحرم الناس، وأن تتحفظ بثوب وأن تفعل ما يفعل الحجاج من الذكر والتلبية والإحرام والدعاء وغير ذلك، ما عدا الطواف، والصلاة معذورة لا تصلي هذا شيء معروف عدا الصلاة والطواف لأن الحائض لا تصلي والنفساء لا تصلي وهكذا لا تطوف؛ لأن الطواف من جنس الصلاة وأكد علي ذلك ابن عباس: أن "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" فالطواف من جنس الصلاة، فالحائض والنفساء لا تصليان ولكن حجهما صحيح.أما في حال جاءها الحيض قبل عرفات وهي في الطريق بعد الإحرام فتكمل حجها مع الناس لكن لا تطوف،و تبقى في مكة تذكر الله وتصلي على النبي ﷺ، والصحيح: أنها تقرأ القرآن أيضًا عن ظهر قلب، والصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون المصحف، في مكة وفي عرفات وفي كل مكان، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر كما هو معلوم، فتبقى على إحرامها ولا بأس أن تغير ملابسها لو غيرت الملابس فالمرأة لا تلتزم بما يلتزم به الرجال من ملابس واحدة دون مخيط، وكل محرم له أن يغير الملابس، المرأة والرجل جميعًا لا يضر تغيير ملابسهم باخري سواء لعذر أو لغيره طالما أن الرجل سيغير ملابس احرامه بغيرها دون المخيط اي التي لا خيط بها.وتستمر المرأة في حجها تخرج معهم إلى عرفات، وتقف في الموقف، وتذكر الله وتلبي وتدعو ربها وترفع يديها كالرجل، وهكذا تنصرف بعد الغروب إلى مزدلفة، وتبقى في مزدلفة إلى بعد صلاة الفجر تقف مع الناس بعد الفجر تدعو ربها ترفع يديها تلبي في الطريق وفي مزدلفة لكن لا تصلي ولا تطوف بعد ذلك، أي أنها تفعل مثل الحجاج في ذكرهم ودعائهم ونحو ذلك ما عدا الصلاة والطواف، وإن تعجلت مع الناس من مزدلفة في آخر الليل فلا بأس، إذا تعجلت في آخر الليل من مزدلفة مع بقية الناس فإن الرسول ﷺ رخص للضعفة أن يتعجلوا من مزدلفة في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وإذا تعجلت إلى منى تبقى في منى ولا تطوف، تبقى حتى تطهر، فإن نزلت إلى مكة ولم تطهر بقيت في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تمت حجها طافت وسعت إن كان عليها سعي وأكملت حجها ، فالمرأة لا يعوقها عن الحج بعض الأصول التي تربي عليها البعض ولا ينقص حجها شيء بل هي تتمتع بمزايا تتناسب مع خلقت عليه .