فنزويلا تعترف بدخول طائرات استطلاع أمريكية أجوائها

أفادت القيادة الاستراتيجية للجيش الفنزويلي بدخول طائرات استطلاع أمريكية أجواء فنزويلا من جديد يوم أمس السبت.

وجاء في بيان صدر عن القيادة ونشر على صفحتها في تويتر: "دخلت طائرات الاستطلاع الأمريكية اليوم من جديد المنطقة الجوية التي تشرف

عليها فنزويلا وانتهكت الأمن الجوي والمعاهدات الدولية. وتواصل الولايات المتحدة إهانة بلادنا بشكل مكشوف".

وكانت القوات المسلحة الفنزويلية رصدت في 19 يوليو الجاري طائرة أمريكية كانت في طريقها من شمال

غرب البحر الكاريبي إلى مدينة مايكيتيا بالقرب من كاراكاس في فنزويلا. وفشلت محاولات الجيش الفنزويلي للاتصال بالطائرة، ورافقت طائراته الطائرة الأمريكية حتى خروجها من هذه المنطقة.

من جانبه أعلن البنتاغون آنذاك أن مقاتلة فنزويلية من طراز "سو-30" كانت تتابع بشكل عدواني طائرة الاستطلاع الأمريكية "EP-3" و"عرضت الطائرة وحياة الطاقم للخطر".