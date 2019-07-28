سيول: مصممون على محادثات مع بيونج يانج بشأن التنقيب عن رفات جنود في الحرب الكورية

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن إن حكومته ستضغط من أجل إجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشأن التنقيب عن رفات القوات في المنطقة المنزوعة السلاح، التي تقسم شبه الجزيرة الكورية، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد.

وفي رسالة لإحياء ذكرى مرور 66 عاماً على اتفاقية الهدنة التي وضعت حداً فعلياً للحرب الكورية ، شدد مون على أهمية إرسال رفات أفراد القوات الكورية والأميركية ودول أخرى الذين قُتلوا في الصراع الذي استمر ثلاث سنوات إلى أسرهم.



وأشار إلى أن التنقيب عن الرفات يُجرى في "قمة رأس السهم" داخل المنطقة المنزوعة السلاح، التي شهدت معارك شرسة خلال الحرب بموجب اتفاق بين الكوريتين تم توقيعه في 19سبتمبر من العام الماضي.

Advertisements



وقال مون في خطاب ألقاه في اجتماع للمحاربين القدامى في الحرب الكورية في فندق مدينة البنتاجون على مشارف واشنطن: "بمجرد الانتهاء من التنقيب عن الرفات في قمة رأس السهم ، سنوسع عملية التنقيب لتشمل المنطقة المنزوعة السلاح بأكملها من خلال المشاورات بين الكوريتين .

اقرأ أيضاً... كوريا الجنوبية تبدأ في استخراج رفات الجنود المفقودين من الحرب الكورية

وقرأ خطاب الرئيس مون سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة تشو يون جي، حيث لم يحضر مون الحدث.

وتعكس تصريحات مون تصميمه على تسريع وتيرة عملية السلام في كوريا على الرغم من استعراض كوريا الشمالية العسكري الأخير، بما في ذلك إطلاقها صواريخ باليستية قصيرة المدى في الأسبوع الماضي.