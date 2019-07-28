قوات الاحتلال تدمر جزءاً من مشروع سياحي في نابلس

قال مسؤول فلسطيني إن قوات "الاحتلال" الإسرائيلي دمرت، اليوم الأحد، جزءاً من مشروع سياحي قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا )، اليوم الأحد، عن رئيس بلدية سبسطية محمد عاز قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، ودمرت جزءاً من مشروع سياحي، يهدف إلى إعادة تأهيل ساحة البيدر قرب الموقع الأثري، الذي يقع في مناطق مصنفة "ب".

وأضاف أن قوات "الاحتلال" جرفت ما أنجز من المشروع الممول من قبل بلجيكا.

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