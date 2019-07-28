"داعش" يتبنى الهجوم الانتحاري ضد الجيش السوري في درعا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم انتحاري أسفر، السبت، عن مقتل ستة عناصر من الجيش السوري على نقطة تفتيش في محافظة درعا.

ووقع التفجير في منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وتبنى تنيظيم "داعش" الإرهابي التفجير في بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء السبت على مواقع تابعة له على الإنترنت.

وفي وقت سابق، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه عند حاجز لقوات النظام وقوات موالية له على الطريق في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية إن "إرهابياً فجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكراً للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا" متحدثة عن "جرح عدد من العسكريين".