طائرتا تجسس أميركيتان تحلقان فوق سواحل شبه جزيرة القرم الروسية

رصد مركز مراقبة الطائرات" بلين رادار" طائرتين أميركيتين للتجسس حلقتا فوق سواحل شبه جزيرة القرم الروسية، طبقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

وقال مصدر من مركز المراقبة إن طائرة أميركية مضادة للغواصات من نوع بي8- إيه بوسيدون" تحمل رقم 169004 أقلعت من قاعدة "سيجونيلا" في جزيرة صقلية الإيطالية وحلقت فوق مياه البحر الأسود، وبعد ذلك فوق سواحل شبه جزيرة القرم.

وحلقت في وقت لاحق طائرة أميركية أخرى مجهزة بنظام مراقبة إلكترونية من نوع "لوكهيد إي-بي3- إي اوريون"، تحمل رقم 156511 فوق سواحل البحر الأسود الروسية.

وكانت روسيا قد ضمت إقليم القرم الأوكراني قبل خمس سنوات رداً على إطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا في خطوة تقرب سياسي للغرب.

اقرأ أيضاً.. روسيا تدرس دعوة الرئيس الأوكراني لإجراء مباحثات سلام