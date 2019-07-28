رصد مركز مراقبة الطائرات" بلين رادار" طائرتين أميركيتين للتجسس حلقتا فوق سواحل شبه جزيرة القرم الروسية، طبقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد.
وقال مصدر من مركز المراقبة إن طائرة أميركية مضادة للغواصات من نوع بي8- إيه بوسيدون" تحمل رقم 169004 أقلعت من قاعدة "سيجونيلا" في جزيرة صقلية الإيطالية وحلقت فوق مياه البحر الأسود، وبعد ذلك فوق سواحل شبه جزيرة القرم.
وحلقت في وقت لاحق طائرة أميركية أخرى مجهزة بنظام مراقبة إلكترونية من نوع "لوكهيد إي-بي3- إي اوريون"، تحمل رقم 156511 فوق سواحل البحر الأسود الروسية.
وكانت روسيا قد ضمت إقليم القرم الأوكراني قبل خمس سنوات رداً على إطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا في خطوة تقرب سياسي للغرب.
اقرأ أيضاً.. روسيا تدرس دعوة الرئيس الأوكراني لإجراء مباحثات سلام
كانت هذه تفاصيل خبر طائرتا تجسس أميركيتان تحلقان فوق سواحل شبه جزيرة القرم الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.