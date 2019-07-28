إيران: نرحب بجهود عُمان ولكنها ليست وساطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يوليو 2019 12:00 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يوليو 2019 12:00 مساءً - مشاركة

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أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الأحد، ترحيبه بزيارة وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، ضمن جهود الدول التي تريد طرح رؤيتها حول قضايا المنطقة وحماية أمنها، موضحاً أن هذه الزيارات لا تعد وساطة.

وزار يوسف بن علوي، طهران، السبت، واجتمع مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وبحثا المستجدات، في ظل توتر بالخليج بين إيران من جهة، وبين أميركا وأوروبا ودول الخليج من جهة أخرى.

وقال الربيعي إن الدول الأوروبية التي تشكل تحالفا بحريا في الخليج ستبعث برسالة عدائية، نقلا عن وكالة أنباء فارس.

وكان 3 دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي أعلنوا الأسبوع الماضي أن فرنسا وإيطاليا والدنمارك أبدت تأييدا مبدئيا لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز. وجاء الاقتراح بعد احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا.

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وأوضح ربيعي أن “ما سمعتموه عن عزمهم إرسال أسطول أوروبي إلى الخليج سيبعث برسالة عدائية ويمثل خطوة استفزازية وسيزيد التوتر”.

المصدر: جنيف – رويترز