كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تكشف عن شخصية "مفاجئة" لمقابلة بومبيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران مستعدة لإرسال الصحفية مرضية هاشمي، لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "بومبيو طلب إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية رداً على مقابلات ظريف، نحن لا مشكلة لدينا يمكن أن نرسل له السيدة مرضية هاشمي لإجراء مقابلة معه".

ويذكر أن الصحافية والمذيعة، مرضية هاشمي، أمريكية سوداء اعتنقت الإسلام، تعمل لصالح قناة "برس تي" في الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، قد سافرت إلى إيران بعدما أطلقت السلطات الأمريكية سراحها عقب اعتقالها في 13 يناير من العام الحالي.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات، وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف 6 ناقلات نفط في مايو، ويونيو.

وقال بومبيو، إن "الرئيس دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة من أجل التفاوض"، بحسب "سبوتنيك".