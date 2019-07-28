رسميا.. رونار يتعاقد مع منتخب جديد بعد استقالته من تدريب الأسود

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار، ليتولى هذا الأخير الإشراف على تدريبات “الأخضر” لمدة عامين ونصف.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الأحد، أن اتحاد اللعبة السعودي أنهى تعاقده الرسمي مع “الثعلب الفرنسي”.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن المركز الإعلامي للمنتخب السعودي، يعمل على إعداد فيديو خاص لاستقبال المدرب، سيُعلن، خلال اليومين المقبلين.

وكان رونار قد استقال من مهامه مدربا للمنتخب الوطني، قبل أسبوع، بعد أن مضى مع “أسود الأطلس” ثلاث سنوات ونصف السنة، استطاع خلالها العودة بالمغرب إلى المشاركة في نهائيات كأس العالم، روسيا 2018، ناهيك عن قيادته زملاء بنعطية في التأهل إلى ربع نهائي “كان” 2017، غير أن مغادرة الأسود دورة مصر 2019، من دور الثمن، عجل بانتهاء حبل الود بين الجامعة، ورونار.