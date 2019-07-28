بعد الحكم بطردها من الإمارات..هكذا علقت الفنانة المغربية مريم حسين

علقت الفنانة المغربية، مريم حسين، أمس السبت، على الحكم بسجنها وترحيلها من دولة الإمارات، بالتعبير عن أملها في أن يتم تبرأتها في مرحلة الاستئناف.

ونشرت مريم حسن عبر حسابها على ” انستغرام ” كتبت فيها: “لا يزال هناك الاستئناف، وأنا لدي أمل برب العالمين، ولدي أمل بالحكم الذي سينصفني، وإن الله يمهل ولا يهمل “.

وسبق أن كشف محامي مريم حسين، أنه سيلجأ للاسئناف بعدما حكمت محكمة الجنح بدبي بحبس موكلته 3 أشهر وإبعادها من الإمارات .

وأدينت مريم حسين، بتهمة هتك العرض بالرضا، بعد أن ظهرت ترقص بشكل فاضح مع مغني الراب الأمريكي تايغا في ملهى ليلي.