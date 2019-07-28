ثلاثة أندية وطنية تتصارع من أجل الظفر بخدمات سلتو

دخلت أندية الرجاء الرياضي، وغريمه الوداد، والجيش الملكي، في صراع بينها من أجل التعاقد مع الدولي الليبي، أنيس محمد سلتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الوقت الذي أكدت الصحافة الليبية اقتراب سلتو من الانضمام إلى الرجاء، خصوصا أن اللاعب يضع الفريق الأخضر أولى خياراته في المغرب، بعد الصدى الطيب، الذي تركه مواطنه سند الورفلي، حين لعب الموسم الماضي مع الرجاء بنظام الإعارة.

فإن مصدرا مقربا من سلتو، البالغ من العمر 27 سنة، قال لـ”اليوم24″، إن مسؤولي الوداد الرياضي دخلوا في مفاوضات معه اللاعب، بغية إقناعه بحمل القميص الأحمر، وهي الاتصالات ذاتها، التي باشرتها إدارة الفريق العسكري معه.

وكان سلتو قد ودع مكونات، وجماهير الأهلي طرابلس الليبي، قُبيل أيام، مما يفرض إمكانية التحاق اللاعب السابق في صفوف النجم الساحلي التونسي، في أحد الأندية الوطنية الثلاثة السالفة الذكر.