فضيحة..وزير التعليم “يتهجّى” الحروف في خطاب مكتوب ويفشل في نطق “المتوجين”!-فيديو

أثار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، موجة من السخرية العارمة في مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهر في إحدى الفعاليات وهو يتعثر مرارا وتكرارا في الكلام، أثناء إلقائه كلمة مكتوبة.

وجاء ذلك خلال مراسم حفل تتويج المتعلمات والمتعلمين المتفوقين في الامتحانات الإشهادية وفي المجالات الفنية والإبداعية والرياضة المدرسية، الذي نظم أمس السبت، بالمدرسة المحمدية للمهندسين، بالرباط.

وكان أمزازي يتحدث في مداخلته بالفعاليات المذكورة عن التقائه بداية هذا الأسبوع، بمجموعة من التلاميذ المتميزين في الحفل الذي أقامته أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، حينما فشل في تهجئة كلمة “المتوجين الجدد” بشكل صحيح رغم تكرار محاولاته لنطقها 5 مرات متتالية.

ووجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة ولاذعة للوزير، خصوصا لكونه مشرفا على قطاع التربية والتعليم.