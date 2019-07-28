“رجاوي فلسطيني” تُلهب مباراة الفريقين في كأس محمد السادس

تتأهب جماهير نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، ونظيرتها لهلال القدس الفلسطيني، لمباراتي الفريقين ضمن الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وغمرت سعادة كبيرة جمهور الطرفين، بعد أن أسفرت عملية سحب القرعة أمس السبت، عن مواجهة الفريقين لبعضهما في النسخة الثانية من البطولة العربية.
وتصدر وسم “رجاوي فلسطيني” الصفحات الخاصة بأنصار الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو عنوان إحدى أغاني الجماهير الرجاوية، التي أطلقتها قبل 4 أشهر، إهداء للشعب الفلسطيني.
وتتضمن الأغنية في أحد مقاطعها “رجاوي فلسطيني.. حبيت نمشي شكون يديني”، إذ اعتبر الرجاوييون أن القدر استجاب لدعواتهم وبالتالي سيزورون فلسطين لمساندة فريقهم في مباراة العودة.
ورحب عشاق هلال القدس بنتائج القرعة التي وضعت فريقهم في مواجهة الرجاء، حيث علق أحدهم قائلا: “الرجاء الذي أحبّ ونحبّ، سيعزف لنا سيمفونيته “رجاوي فلسطيني”، سيشجّع فلسطين. مدرّجه لن يبخل على أبناء العاصمة بأي هتاف”.
يذكر أن لقاء الذهاب سيقام يوم 21 شتنبر القادم، بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، على أن تجرى مباراة الإياب في 3 أكتوبر المقبل، بملعب الشهيد فيصل الحسيني.
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