اللد: اعتقال 4 مشتبهين بإطلاق النار على طفلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 4 مشتبهين من سكان مدينة اللد في أعقاب جريمة إطلاق نار أسفرت عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من مدينة الرملة قبل بضعة أيام.
ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال اثنين من المشتبهين (21 و28 عاما) لمدة 8 أيام، بينما المشتبه الثالث (58 عاما) لمدة 4 أيام، أما المشتبه الأخير (49 عاما) فقد جرى تمديد اعتقاله لمدة 5 أيام.
وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم الأربعاء الماضي، حينما أصيبت طفلة (9 سنوات) من الرملة في منطقة الظهر جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في اللد، وقد وصفت حالتها بالمتوسطة.
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