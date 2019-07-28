شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نائب رئيس المجلس العسكري يزور القاهرة اليوم والان مع التفاصيل

أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في نبأ عاجل عن زيارة نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، للقاهرة اليوم.

وكان "حميدتي" أجرى في الساعات الأخيرة زيارة إلى دولة جنوب السودان، على رأس وفد رفيع من "المجلس" وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وفور وصوله مطار العاصمة جوبا، توجه "دقلو" إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت، قبيل انطلاق جولة المباحثات المغلقة مع قيادات الحركات المسلحة بجوبا.