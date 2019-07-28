شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف محاكمة "العودة" وسط اتهامات له بـ“دعم الإرهاب“ والان مع التفاصيل

يمثل الداعية السعودي سلمان العودة، اليوم الأحد، أمام محكمة جنائية سعودية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكره نجله ووسائل إعلام عديدة.

وقال نجله عبدالله العودة: ”تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرّية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيراً بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني.. والوالد لايزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع ١٧ شخص من السفر!“.

Advertisements

وتأتي هذه الأنباء عن موعد محاكمة العودة وسط حملة أطلقها سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #الارهابي_سلمان_العوده.

وكتب حساب باسم الردع السعودي: ”الإرهابي الاخونجي #سلمان_العودة سعى لخراب بلادنا ونشر فكر التطرف ويعتبر من ابرز أدوات #صهاينة_قطر في وطننا لتنفيذ مخططاتهم القذرة ضد عقيدتنا و مقدساتنا و ابنائنا.“

ونشر حساب موجز الأخبار الشهير في السعودية قبل ايام تقريرا مطولا عن ما اسماها المخططات القطرية ضد السعودية، مشيرا إلى دور لسلمان العودة خاصة من خلال مساعدته رفقة عزمي بشارة في التخطيط لغزو الشباب السعودي من خلال ملتقيات مثل ما يعرف بملتقى النهضة.