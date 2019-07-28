شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور المهدي المنتظر في أفغانستان والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات الافغانية عن اعتقالها لشخ بمدينة هيرات غربي افغانستان على مقربة من الحدود الايرانية یدعي أنھ “الإمام المھدي” الذي یدعي الشیعة أنھ الإمام الثاني عشر الغائب الذي سیظھر في آخر الزمان.

وذكر موقع صحیفة “عصر إیران” الإلكترونیة، الیوم الأحد، أن السلطات الأفغانیة اعتقلتً شخصا یدعي أنھ الإمام المھدي وسط مدینة ھرات غرب البلاد”.

Advertisements

وقال محمد شیر زادي رئیس ھیئة الحج والأوقاف الدینیة في مدینة ھرات، لھیئة الإذاعة البریطانیة، إن “الشخص اعتقل من قبل قوات الأمن في مقاطعة ھرات من وسط المدینة أمس السبت”، مضیفاً أن “ھذا ھو الشخص الثاني الذي یدعي أنھ الإمام المھدي یتم اعتقالھ

في ھرات”.

اللسلطات المحلیة في المقاطعة، جاءت النساء إلى ھذا الشخص للصلاة، وادعى الفرد وفقً أنھ دفع المال لأولئك الذین أتوا إلى ھنا.