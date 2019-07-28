شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر تعميماً بتكليف نائب ومدير للهيئة العامة للأراضي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميماً رقم (17) لعام 2019م بشأن قرار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. وقضى التعميم بتكليف الدكتور عادل عبدالله المعلم مديراً عاماً لمكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت. كما قضى تعميم المحافظة بتكليف الأخ عبدالله حسن بن علي الحاج نائباً للمدير العام.

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