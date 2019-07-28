وزير الداخلية يأمر باعفاء مدير مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه

افاد مصدر محلي في البصرة، الاحد، بأن وزير الداخلية ياسين الياسري امر باعفاء مدير مكافحة المخدرات في البصرة من منصبه.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وزير الداخلية ياسين الياسري امر خلال زيارته اليوم الى محافظة البصرة، باعفاء مدير مكافحة المخدرات في المحافظة من منصبه".
يذكر ان وزير الداخلية ياسين الياسري وصل، اليوم الاحد، الى محافظة البصرة على رأس وفد رفيع.
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