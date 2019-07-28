انطلاق عملية مطاردة لفلول 'داعش' في صحراء جنوب الرطبة

أعلنت قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، السبت، عن انطلاق عملية مطاردة لفلول تنظيم "داعش" في صحراء جنوب القضاء. وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، "انطلقت عملية مطاردة فلول داعش في صحراء جنوب الرطبة (٣١٠ كم غرب الرمادي) بقيادة فرقة المشاة الاولى وبمساندة طيران الجيش والحشد العشائري". واضاف الدليمي، أنه "تم تدمير مضافات ومواقع داعش يستخدمونها كمخابئ في الصحراء"، مؤكدا أن "العملية مازالت مستمرة".

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