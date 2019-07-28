نائب كردي يدعو لاتفاقيات 'طويلة الامد' لحل مشاكل نفط الاقليم

اعتبر نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، ان مشاكل النفط المنتج والمصدر من الاقليم ينبغي حلها بقوانين واتفاقيات "طويلة الامد"، مشيرا الى اقليم كردستان "ليس محافظة" وبحاجة للتنمية والتطور.
واضاف الكيكي، ان "حل مشكلة النفط بحاجة الى توافقات تحت مظلة الدستور، فنحن نتحدث عن اقليم وليس محافظة، بالتالي فاننا لا نستطيع التراجع عن التنمية والتطور الموجود في الاقليم"، لافتا الى ان "هناك دستور عراقي والاقليم لم يتجاوزه كما لم يتجاوز القانون ايضا بل على العكس فنحن نطالب المركز بـ 45 مليار دينار وليس العكس".
يشار الى أن حكومتي الاتحادية والاقليم اعلنتا عن تشكيل لجنة مشتركة بهدف تسليم الإقليم لبغداد 250 ألف برميل يوميا، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على زيارة قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني إلى بغداد التقى خلالها مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ويعد ملف النفط واستغلال الثروات الطبيعية واحدا من أبرز الخلافات التي تحاول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلها، لوضع حد للأزمة القديمة بين الجانبين.
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