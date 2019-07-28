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اول تعليق من ياسر قاسم بعد انتقاله الى اوربيرو السويدي

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2019-07-28 | 10:39

اول تعليق من ياسر قاسم بعد انتقاله الى اوربيرو السويدي

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علق اللاعب الدولي العراقي، ياسر قاسم، على انتقاله لصفوف نادي اوربيرو السويدي لكرة القدم.
واعلن النادي السويدي، عبر موقعه الرسمي، اليوم تعاقده رسمياً مع قاسم لتمثيل الفريق حتى 2021.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، "بعد أسابيع قليلة من التدريب التجريبي، تعاقد اوربيرو مع لاعب الوسط ياسر قاسم حتى نهاية موسم 2021، الذي لعب منذ عام 2017 مع نادي نورثهامبتون تاون في دوري الدرجة الثانية ولديه أيضاً مشاركات مع المنتخب الوطني العراقي".


وقال مدير فريق اوربيرو، أكسل كايل أن "ياسر اظهر صفات جيدة خلال التدريب معنا وتعرّفنا على صفاته خارج الملعب ايضاً، ياسر لاعب ذو خبرة، وسيكون بإمكانه إضافة الكثير للفريق والنادي على المدى القصير والطويل، إنه لاعب خط وسط قابل للعب مع أقدام جيدة، ولديه خصائص قيادية جيدة، نحن سعداء جدًا بالترحيب بياسر في اوربيرو".

وقال قاسم في تصريح للموقع الرسمي للنادي، إنه "من الجيد انتقالي الى اوربيرو، إنطباعاتي الأولى عن الكادر التدريبي والفريق إيجابية للغاية، وأتطلع إلى أن أظهر للجماهير ما يمكنني فعله في الملعب".


ومن المقرر ان يشارك ياسر في مباراة اوربيرو المقبلة أمام جوتنبرج في الجولة المقبلة من الدوري السويدي الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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