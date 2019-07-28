اسماء المشمولين بمنحة المليون والنصف المخصصة للاسر العائدة من النزوح الطارئ

تنشر وكالة الخليج 365، اسماء الوجبة الاولى من المشمولين بمنحة المليون والنصف دينار للاسر العائدة من النزوح الطارئ. وشملت هذه الوجبة 12 الف عائلة، حيث يمكن استلامها اعتبارا من اليوم عن طريق البطاقة الذكية . وادناه اسماء المشمولين بالوجبة الاولى بمنحة المليون ونصف المليون دينار:

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