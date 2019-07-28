قمع أردوغان للسوريين وعودة سامسونج.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالأحد 2019/7/28 12:47 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز: رجوي تطالب بدعم الإيرانيين للإطاحة بنظام طهران، وشرطة أردوغان تقمع مظاهرة للسوريين في إسطنبول، والسودان يعفو عن معتقلي حركة «مالك عقار» المسلحة، وتراشق بالألفاظ بين ترامب ونائب ديمقراطي بسبب الهجرة.
وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون: المعتقلون اليمنيون.. 3 آلاف انتهاك حوثي في أقل من عامين.
أما في الاقتصاد فتطالعون: الأرقام تفضح كذب أردوغان.. تفاقم البطالة بين خريجي الجامعات، و5.1 مليار دولار بضائع نقلتها القطارات بين الصين وأوروبا في 6 أشهر.
وإلى الملاعب، تطالعون: ديبالا يتمسك بالبقاء في يوفنتوس رغم شدة المنافسة على مركزه.
وفي التكنولوجيا تتابعون: بعد علاج مشكلاته.. سامسونج تعلن الموعد النهائي لطرح «جالاكسي فولد».
وفي الفن: كاظم الساهر يطرب بأغانيه جمهور «إهدنيات» اللبناني.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأحد 28 يوليو/تموز 2019.
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