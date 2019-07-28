انت الان تتابع الداخلية التركية تعلن تحييد 4 من حزب "العمال الكردستاني" جنوب وشرق البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد تحييد قوات الأمن 4 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" ، في ولايتي شرناق وآجري جنوب وشرق البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن تحييد المسلحين، جرى خلال عملية مداهمة شنتها قوات الدرك ضد مواقعهم في جبل جودي بشرناق وجبل تندورك بآجري.
وأكد البيان استمرار قوات الأمن في عمليات المداهمة في الولايتين.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.
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