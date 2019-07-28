انت الان تتابع حركة طالبان ترفض إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن مسؤول كبير في حركة طالبان اليوم الأحد أن الحركة لن تعقد محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية ورفضت بيانا من وزير بارز عن خطط عقد مثل هذا الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال سهيل شاهين وهو متحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر "المحادثات الأفغانية-الأفغانية لن تبدأ إلا بعد إعلان انسحاب القوات الأجنبية".
وقال عبد السلام رحيمي وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام أمس السبت إن الحكومة سترسل وفدا مؤلفا من 15 فردا خلال محادثات مباشرة ستعقد مع طالبان "في الأسبوعين المقبلين".
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