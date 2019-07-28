الان تتابع إيران تعتزم استئناف العمل في مفاعل آراك للماء الثقيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 58 دقيقة - 11:21 ص, 28 يوليو 2019 م التعليقات: 0 صالحي أبغ أعضاء البرلمان إيران - وكالات - الخليج 365 قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا، اليوم الأحد، بأن إيران ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل.

ونسبت الوكالة تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر الاجتماع.

ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صناعة الرؤوس الحربية النووية.

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