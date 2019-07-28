القوات الأفغانية تحبط محاولة تفجير في كابول

كابول - وكالات - الخليج 365

أحبطت القوات الأفغانية محاولة للمسلحين لتفجير عبوة ناسفة في كابل، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وأصدرت شرطة كابول بيانا لها اليوم قالت فيه إن قوة الشرطة عثرت على العبوة الناسفة وأبطلت مفعولها بمنطقة “شاكار دارا” في كابول.

وأضاف البيان أن المسلحين زرعوا العبوة الناسفة، التي يتم التحكم فيها عن بعد في قرية “قلعة-اي-داشت” لاستهداف المدنيين الأبرياء.

غير أن مقر شرطة كابول ذكر أن قوات الشرطة تمكنت من العثور على القنبلة وإبطال مفعولها قبل تفجيرها.