إنقاذ 89 مهاجراً غير شرعي شرق طرابلس

أعلنت القوات البحرية الليبية، السبت، أن دورية تابعة للقطاع الأوسط بجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 89 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر على بعد نحو 27 ميلاً شمال القره بوللي، شرق طرابلس، حسبما نقلت بوابة الوسط الليبية.
وأوضح مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن عملية الإنقاذ جرت، أمس الجمعة، وأن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم كلهم رجال كانوا على متن قارب مطاطي.
وأشار المكتب إلى أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق "أوباري"، فور ورود بلاغ بالخصوص للقوات البحرية.
وأكد المكتب أن المهاجرين نقلواإلى نقطة الحميدية لحرس السواحل، وذلك لتعذر عملية إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية لأسباب إدارية بحتة.
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