كوريا الشمالية تفرج عن سفينة صيد روسية بعد احتجازها أياما

قالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، الأحد، إن بيونج يانج أفرجت عن سفينة صيد روسية احتجزتها بعد اتهامها بخرق قواعد الدخول، في واقعة دفعت موسكو إلى التحذير من تجميد المحادثات بشأن التعاون في مجال صيد الأسماك.
وذكرت السفارة أن كوريا الشمالية احتجزت طاقم سفينة الصيد المؤلف من 15 روسيا وكوريين جنوبيين اثنين في 17 يوليو/تموز لانتهاك قواعد الدخول، بينما قالت روسيا إن السفينة لم تخرق أي قانون.
وأكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المختصة بالعلاقات مع كوريا الشمالية الإفراج عن السفينة وعن الكورين الجنوبيين.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية، في وقت سابق عن وكالة صيد الأسماك الروسية، قولها إن بيانات الملاحة أظهرت أن الإجراء الذي اتخذته كوريا الشمالية لم يكن قانونيا وأن سفينة الصيد لم تدخل مياهها.
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