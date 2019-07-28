أردوغان يهدد المنشقين عنه لتأسيس حزب جديد

بعد اختفاء لحوالي أسبوع، ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليهاجم رفقاء دربه القدماء من الرئيس السابق عبد الله غول ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان.

وأدلى أردوغان، بتصريحات لأعضاء حزبه العدالة والتنمية، تطرق فيه إلى المبادرات الرامية إلى تأسيس حزب جديد، داعياً إياهم إلى عدم الاكتراث لهذه التطورات، مؤكداً أن من يرتكبون هذه الخيانة سيدفعون ثمناً باهظاً، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

ووجه أردوغان انتقادات عنيفة إلى الأحزاب الجديدة التي من المرتقب تأسيسها على يد أحمد داود أوغلو، وعلي باباجان، بالإضافة إلى داعمين من شتى التوجهات، دون ذكر أسمائهم.

وفي كلمته خلال اجتماع رؤساء شعب حزب العدالة والتنمية، أشار أردوغان إلى الاشاعات المتداولة في تركيا، مطالباً أعضاء حزبه بعدم الاكتراث لمثل هذه الاشاعات والتركيز على أعمالهم.

ولم يجد داود أوغلو لنفسه مساحة على أي قناة تلفزيونية للإدلاء بتصريحاته المنتقدة لنهج أردوغان خلال آخر 5 سنوات، ليضطر إلى إجراء حوار مع ثلاثة صحفيين عبر قناة على يوتيوب، ومن ثم أقدمت النسخة التركية لموقع "سبوتنيك" الروسي على فصل هؤلاء الصحفيين العاملين لديه وإلغاء برنامج كان يذاع على إذاعة سبوتنيك التركية.