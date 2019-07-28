موقع إسرائيلي: حماس طلبت من إيران صواريخ مطورة

أكد موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، أن حركة حماس طلبت من إيرران تزويدها بصواريخ مطورة، خلال زيارة وفد من الحركة للعاصمة الإيرانية طهران، ولقاء مسؤولين كبار في النظام الإيراني.

ووفق الموقع، فإن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، طلب من إيران تزويد الحركة براجمات غراد/BM-21 الإيرانية، والتي سبق أن زود النظام الإيراني بها ميليشيا حزب الله في لبنان، وميليشيا الحوثي في اليمن.

ولفت الموقع، إلى أن إيران ردت على الطلب الحمساوي، بطلب مهلة من أجل بحث هذا الأمر ومناقشته مع مستويات سياسية وعسكرية مختلفة.

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وأشار الموقع، إلى أن حاجة حماس للترسانة الصاروخية الإيرانية، ظهرت بعد أن أجرت الحركة تمريناً عسكرياً لإطلاق عدد من الصواريخ بمديات مختلفة تجاه البحر، لكن 50% من الصواريخ انفجرت في مكانها.

وأشار الموقع، إلى أن التجربة الصاروخية التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، وشملت إطلاق 13 صاروخاً فشل نصفها في الإقلاع، ما دفع الحركة للتنبه لأن ظروف تخزين الصواريخ في مناطق تحت الأرض، قللت من فعاليتها بشكل كبير، وأدت لحدوث خلل في عدد كبير منها.

وزار وفد رفيع من حركة حماس، العاصمة الإيرانية طهران، والتقى بمسؤولين إيرانيين، على رأسهم مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، وهي الزيارة التي وصفتها الحركة بأنها هامة جداً.