اعتقال ألف شخص خلال مظاهرة في موسكو

أعلنت الشرطة الروسية، أنه تم توقيف أكثر من ألف شخص، اليوم السبت، في موسكو خلال تظاهرة للمعارضة تطالب باجراء انتخابات محلية حرة.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن شرطة موسكو، أن "1074 شخصاً تم توقيفهم لارتكابهم مخالفات مختلفة، خلال تظاهرة غير مسموح بها في وسط العاصمة".
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