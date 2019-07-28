تأهب في دول شمال أوروبا تحسبًا لموجة حر "خانقة"

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حذرت دول في أوروبا الشمالية من ارتفاع قياسي وغير مسبوق في درجات الحرارة، أدى في بعض المناطق إلى "ليالٍ استوائية" حسب ما أفادت عدة هيئات للأرصاد الجوية.

ستوكهولم: تشهد دول شمال أوروبا درجات حرارة خانقة مع تحرك موجة الحر غير المسبوقة في أوروبا شمالا، ما ادى في بعض المناطق الى "ليالٍ استوائية"، بحسب ما أفاد السبت معهد الارصاد السويدي.

وفي شمال النروج بلغت درجة الحرارة في لاكفور 35,6 متساوية مع الرقم القياسي الوطني المسجل في 1970 في نيسبين، بحسب ما اعلن معهد الارصاد الجوية.

كما أعلن المعهد تسجيل "ليال استوائية" في العديد من المناطق بجنوب النروج، وهي تعني درجات حرارة ليلية لا تقل عن 20 درجة.

كما شهد شمال السويد موجة حر وسجلت درجة حرارة قياسية في مدينة ماركوسفينسكا (شمال) الجمعة بلغت 34,8 درجة، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في السويد هذا العام.

وقال خبير الارصاد الجوية جون جوربيلند "إنها اعلى درجة حرارة تسجل في الشمال منذ 1945، وهي ثالث أعلى درجة حرارة معروفة".

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وشهدت عدة مناطق في السويد في بداية الاسبوع كما في النروج "لياليَ استوائية".

وبحسب الخبير، فإن درجات الحرارة لم تكن غير معتادة في جنوب البلاد التي تبلغ 30 درجة لبضعة ايام سنويا، مع ان الدرجات الحالية أعلى من المعدل المعتاد.

وحذر معهد الارصاد من مخاطر نقص الماء في أغسطس في 15 من المقاطعات ال 21 في السويد.

كما شملت موجة الحر دولا أخرى في شمال أوروبا. وقال معهد الارصاد النروجي السبت إنه سجلت "ليالٍ استوائية" في 20 منطقة في جنوب النروج.

وصدرت تحذيرات من موجة حر في السويد والنروج وفنلندا. وحضت الشرطة الفنلندية في بداية الاسبوع السائقين على الانتباه الى الظباء التي كثر عبورها الطرقات بحثا عن الماء والانتعاش.

وتوقعت منظمة الارصاد الجوية الدولية ان تنقل التقلبات الجوية الحرارة من أوروبا إلى غرينلاند ، "ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان أسرع" للجليد.

وتشير التوقعات الحالية الى ان ذوبان الجليد قد يسجل ارقاما قياسية كما في 2012، بحسب المنظمة نقلا عن خبراء أرصاد في فنلندا.