موجة الحر تصل دول شمال أوروبا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty موجة حر تضرب أوروبا

وسجلت درجة حرارة قياسية في مدينة ماركوسفينسكا شمالي السويد، الجمعة، بلغت 34.8 درجة، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في السويد هذا العام.

وقال خبير الارصاد الجوية، جون جوربيلند، إنها أعلى درجة حرارة تسجل في الشمال منذ 1945، وهي ثالث أعلى درجة حرارة معروفة.

وشهدت عدة مناطق في السويد في بداية الأسبوع ما يعرف بـ"ليال استوائية" أي درجات حرارة لا تقل عن 20 درجة ليلا.

وبحسب الخبير، فإن درجات الحرارة لم تكن غير معتادة في جنوب البلاد، التي تبلغ 30 درجة لبضعة أيام سنويا، مع أن الدرجات الحالية أعلى من المعدل المعتاد.

وحذر معهد الأرصاد من مخاطر نقص الماء في أغسطس في 15 من المقاطعات الـ21 في السويد، كما شملت موجة الحر دولا أخرى في شمال أوروبا.

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وقال معهد الأرصاد النروجي، السبت، إنه سجلت "ليال استوائية" في 20 منطقة في جنوب النرويج.

وصدرت تحذيرات من موجة حر في السويد والنروبج وفنلندا. وحضت الشرطة الفنلندية في بداية الأسبوع السائقين على الانتباه إلى الظباء، التي كثر عبورها الطرقات بحثا عن الماء والانتعاش.

وتوقعت منظمة الأرصاد الجوية الدولية أن تنقل التقلبات الجوية الحرارة من أوروبا إلى غرينلاند، "ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان أسرع" للجليد.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن ذوبان الجليد قد يسجل أرقاما قياسية كما في 2012، بحسب المنظمة نقلا عن خبراء أرصاد في فنلندا.