هولندا تحظر النقاب في الأماكن العامة: غرامة 400 يورو

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم حظر النقاب

أعلنت هولندا، أمس، بدء سريان قانون حظر ارتداء النقاب، وكل ما من شأنه تغطيه الوجه، فى الأماكن العامة، اعتبارا من الخميس المقبل، على أن توقع على المخالف عقوبة الغرامة 400 يورو، فيما دعت السفارة السعودية فى لاهاى رعاياها إلى الالتزام بالقوانين تجنبا للمساءلة القانونية. وأقر البرلمان الهولندى، فى نوفمبر الماضى، قانونا يمنع ارتداء الملابس التى تغطى الوجه فى الأماكن العامة، وقررت فى 22 مايو 2015 حظر ارتداء النقاب لاعتبارات أمنية، وأكدت فى ذلك التوقيت أن الملابس التى تخفى الوجه سيتم حظرها فى المؤسسات التعليمية ومراكز العلاج الصحى ومبانى الحكومة ووسائل النقل العام.

.وفى 26 يونيو الماضى حاز مشروع القانون على موافقة 44 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الهولندى من إجمالى 75 عضوا، وأيدت 3 أحزاب من إجمالى 4 أحزاب تشكل الائتلاف الحاكم، الذى يقوده رئيس الوزراء مارك روتى، مشروع القانون، فيما عارضه حزب «دى 66». ومنعت فرنسا ارتداء النقاب عام 2011، بعد صدور قرار فى عام 2010، وعقب الحظر النهائى فى عام 2018 أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة القرار واعتبرته انتهاكا لحقوق الإنسان وأمرتها بمراجعة التشريع، ولحقت بفرنسا بلجيكا، فيما حظرت إسبانيا ارتداء النقاب عام 2013، فيما قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حظر النقاب فى ولاية بافاريا عام 2016، وتم تطبيق القرار فى سويسرا عام 2016.

ودعت السفارة السعودية، فى تدوينة لها عبر حسابها الرسمى على موقع «تويتر»، المواطنات السعوديات بالالتزام بالتعليمات الرسمية بشأن منع النقاب فى المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس فى كافة أنحاء هولندا، كما طالبت السعوديات باتباع التعليمات والقوانين الهولندية خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادى المساءلة القانونية.