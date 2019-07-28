شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: تنظيم الحمدين معول هدم وخراب فى كثير من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع مباشر قطر، إن هناك جرائم تتكشف ملامحها يوما تلو الآخر ؛ لتؤكد أن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر معول هدم وخراب في كثير من دول العالم، فالأمر لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط أو المحيط العربي، بل تخطت جرائم الحمدين هذا الحد؛ لتصل إلى مسامع الكثير من دول العالم.

وأشار الموقع إلى أن هذه الجرائم التي وصلت إلى مسامع دول العالم عززت من المطالبات العربية التي تدعو لمحاسبة النظام القطري على جرائمه، فضلا عن أنها تؤكد صحة الموقف الذي اتخذته دول الرباعي العربي المتمثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات، بالإضافة إلى مصر والبحرين مع إزاحة الستار عن هذه الجرائم التخريبية، لا سيما ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مؤخرا عن تورط النظام القطري في تنفيذ التفجيرات الإرهابية، التي تتم في الصومال، أصبحت دول العالم واثقة بصحة الاتهامات التي وجهها الجيش الليبي إلى قطر وتركيا، فيما يخص دعمهما للميليشيات المسلحة وجماعات الإرهاب في ليبيا.

Advertisements

وتابع الموقع أنه على إثر هذه الجرائم التي باتت مكشوفة للجميع، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن صحيفة "نيويورك تايمز" أكدت تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية، بقيامها بتفجيرات في دولة الصومال، ودعمها للإرهابيين هناك، مشددا على أن الجيش الليبي سبق وتحدث منذ سنوات ماضية عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل.