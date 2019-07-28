شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب تركى معارض: أردوغان يدير البلاد وفق نظام حكم الرجل الواحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة التركي المعارض، هجوما كبيرا على الرئيس التركى رجب الطيب اردوغان، واصفا نظامه بالديكتاتوري والتعسفى ، نتيجة أن كل القرارات تخرج من فرد واحد.
وأضاف فى فيديو تداولته مواقع وصفحات تركية معارضة أن من يدير الأمور فى تركيا شخص واحد وهو نظام تعسفى و ديكتاتور نتيجة حكم الرجل الواحد فى تركيا.
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