شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب تركى معارض: أردوغان يدير البلاد وفق نظام حكم الرجل الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة التركي المعارض، هجوما كبيرا على الرئيس التركى رجب الطيب اردوغان، واصفا نظامه بالديكتاتوري والتعسفى ، نتيجة أن كل القرارات تخرج من فرد واحد.

وأضاف فى فيديو تداولته مواقع وصفحات تركية معارضة أن من يدير الأمور فى تركيا شخص واحد وهو نظام تعسفى و ديكتاتور نتيجة حكم الرجل الواحد فى تركيا.