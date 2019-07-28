البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.04% إلى مستوى 13515 نقطة. وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%. وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.79% إلى مستوى 13510 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات أجنبية.

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