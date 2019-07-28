تسمم 9 أطفال من أسرة واحدة بسبب اللبن الفاسد بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 9 أطفال من أسرة واحدة بالتسمم، اليوم الأحد، عقب تناولهم لبن فاسد بمركز المنشاة، بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة، إخطاراً من مستشفى سوهاج العام، بوصول كل من الطفلة "نرمين. ح" 3 سنوات، "ملك 7 سنوات، أحمد 13 سنة، مراد 6 سنوات، عبده 7 سنوات، عثمان 5 سنوات، كمال 4 سنوات، سعاد 6 سنوات، عبدالرحمن 5 سنوات، ويقيمون دائرة المركز، وجميعهم من أسرة واحدة، مصابين بآلام بالبطن وقيئ مستمر.

وقرر "حسن. أ" 42 عاماً مشرف تغذية "والد الأول والثاني والثالث وعم الباقين" بأنه عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "لبن رايب" شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفى، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.