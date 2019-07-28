عامل يحرق ابنة شقيقه بـ"المولوتوف" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، بالشرقية، اليوم الأحد، من ضبط عامل؛ متهم بحرق ابنة أخيه.
وتبين أن المتهم ألقى على المجني عليها زجاجة "مولوتوف" إثر نشوب مشاجرة بينه ووالدها بسبب خلافات بينهما على الميراث بدائرة المركز.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من "محمد. ز" عامل، مُقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، يتهم فيه شقيقه بحرق طفلته "منة" 4 سنوات، بعدما ألقى على المنزل زجاجة "مولوتوف" بسبب خلافات بينهما على "شجرة" في منزل ورث بينهما، ما تسبب في إصابتها بحروق بنسبة 30%.
تم نقل الطفلة إلى مستشفى "فاقوس" المركزي، فيما جرى ضبط المتهم.
حرر عن ذلك المحضر رقم 5471 إداري فاقوس لسنة 2019.
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